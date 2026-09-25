A economia de Espanha cresceu 2,6% no segundo trimestre do ano, comparando com o mesmo período de 2025, e 0,7% em cadeia (relativamente aos três meses anteriores), disse hoje o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

O Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha tinha crescido 2,7% em termos homólogos no primeiro trimestre do ano e 0,6% em cadeia.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), que confirmam uma estimativa anterior, no segundo trimestre, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 3,5 pontos para o crescimento homólogo do PIB, o que foi parcialmente atenuado com a contração de 0,9 pontos da procura externa (importações e exportações).

O Governo espanhol prevê que a economia do país cresça 2,6% este ano, segundo as estimativas mais recentes do executivo, divulgadas no final de junho.

Para 2027, a previsão é que o PIB cresça 2,2% (mais uma décima do que no cálculo anterior) e que o aumento se mantenha sempre acima dos 2% até 2029.

O crescimento continuará a apoiar-se este ano e nos próximos na procura interna, tanto no consumo privado como no investimento, segundo o Governo.

Espanha continuará, por outro lado, "a crescer acima das principais economias" europeias, destacou ainda o executivo.

A previsão do Governo é mais otimista do que as mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou do Banco de Espanha.

O FMI estima que Espanha cresça 2,1% este ano e o Banco de Espanha 2,3%.

Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) prevê, como o executivo, um crescimento de 2,6% do PIB espanhol em 2026.

A economia de Espanha tem crescido acima da média europeia: 2,6% em 2025, 3,7% em 2024 e 2,4% em 2023, segundo o INE.

O PIB cresceu 1,5% na zona euro e 1,6% na União Europeia (UE) em 2025, segundo uma estimativa divulgada em 30 de janeiro pelo Eurostat.