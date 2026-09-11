Cáritas promove campanha de recolha de alimentos este fim-de-semana

A Cáritas Portuguesa, em parceria com a Cáritas Diocesana do Funchal, promove nos dias 12 e 13 de Setembro (sábado e domingo) uma nova edição da Campanha Nacional de Recolha de Alimentos, que decorrerá nas superfícies comerciais Pingo Doce da Madeira e do Porto Santo.

A iniciativa, conhecida como 'Campanha Saco', conta com o apoio de voluntários e tem como objectivo angariar bens alimentares para apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade na Região.

Na edição realizada no período homólogo do ano passado foram recolhidas 15.394 unidades de bens alimentares, que permitiram apoiar centenas de famílias madeirenses.

A campanha de recolha de alimentos promovida pela Cáritas realiza-se habitualmente duas vezes por ano, sendo constituída por duas modalidades: a 'Campanha Saco', através da doação directa de produtos, e a 'Campanha Vale', que permite aos consumidores contribuir através de vales destinados à aquisição de bens alimentares.