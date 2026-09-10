Economia da Madeira cresce há 64 meses

A economia da Madeira mantém uma trajectória de crescimento, com o Produto Interno Bruto (PIB) regional a atingir cerca de 7,5 mil milhões de euros em 2024 e a economia a crescer de forma contínua há 64 meses, destacou hoje o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Na intervenção na sessão de abertura do IV Encontro Alimentar da Madeira, que assinala os 30 anos de presença do Continente na Região, o governante apresentou um conjunto de indicadores sobre o desempenho económico regional e sublinhou a evolução registada no emprego, nos salários, no turismo e no tecido empresarial.

José Manuel Rodrigues revelou que o PIB da Madeira atingiu 7.486 milhões de euros em 2024, correspondendo a um crescimento nominal de 7,5% e a uma variação real de 1,5%. Para 2025, as estimativas do Governo Regional apontam para um PIB superior a oito mil milhões de euros.

No mercado de trabalho, a Região contabilizava, em Agosto deste ano, 137,8 mil trabalhadores, mais 25.400 do que em 2015, enquanto o salário médio passou de 1.143 para 1.748 euros no mesmo período. A taxa de desemprego situou-se nos 3,5% no segundo trimestre de 2026.

O secretário regional destacou ainda o crescimento do movimento de mercadorias nos portos, do transporte aéreo e do turismo, bem como o saldo positivo na criação de empresas. No primeiro semestre deste ano foram constituídas 701 novas sociedades, contra 259 dissoluções, resultando num saldo positivo de 442 empresas.

Na área do comércio externo, a Madeira registou no primeiro semestre um excedente de 65,4 milhões de euros, com as exportações de bens a atingirem 235,7 milhões de euros.