Omarjee promete travar cortes

Younous Omarjee garantiu esta quarta-feira, junto de Miguel Albuquerque, que o Parlamento Europeu irá lutar para que a Madeira não perca “um único euro” no próximo quadro financeiro da União Europeia.

Durante a visita da Comissão do Desenvolvimento Regional, que prossegue com uma conferência de imprensa marcada para as 14 horas, o vice-presidente do Parlamento Europeu considerou que a Região “não deve ser penalizada pelo seu desenvolvimento”, salientando que os fundos europeus contribuíram de forma decisiva para o progresso alcançado.

Omarjee defendeu igualmente a manutenção da gestão descentralizada das verbas comunitárias, rejeitando uma eventual recentralização nos governos nacionais. “A descentralização funcionou” na Madeira, nos Açores e nas Canárias, afirmou.

O eurodeputado destacou ainda a dimensão marítima e geopolítica da Região, depois das visitas ao Observatório Oceânico e ao Porto do Funchal. “A Madeira não é pequena”, declarou, apontando o oceano, os fundos marinhos e a economia azul como áreas estratégicas para o futuro das regiões ultraperiféricas.