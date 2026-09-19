JPP avança com criação de estrutura concelhia em Santana

O JPP vai avançar com a criação da sua estrutura concelhia em Santana. O anúncio foi feito esta manhã, por Élvio Sousa, no âmbito da iniciativa promovida pelo partido, denominada 'Ouvir os Militantes'. O secretário-geral do partido frisou a importância de reforçar a organização do JPP no território e de aproximar ainda mais as estruturas partidárias das populações e dos militantes.

A criação da estrutura concelhia de Santana surge no âmbito do processo de reorganização interna e expansão territorial do JPP a toda a Região Autónoma da Madeira, já anunciado pela direcção do partido, com o objectivo de consolidar a presença do JPP nos diferentes concelhos da Madeira.

“Ouvir os militantes, estar próximo das populações e reforçar a nossa organização no território são passos fundamentais para continuarmos a crescer”, afirmou Élvio Sousa, sublinhando a importância da participação dos militantes na construção do futuro do partido.

O secretário-geral recordou ainda que o JPP se encontra "num processo de consolidação enquanto segunda força política regional, procurando reforçar a sua implantação e capacidade de intervenção em todos os concelhos da Região".

A iniciativa em Santana serviu também para recolher contributos, preocupações e propostas dos militantes do JPP, num modelo de proximidade que o partido pretende continuar a desenvolver no âmbito da sua reorganização.