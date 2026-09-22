PCP/Porto manifesta "profundo pesar" por homem que lutou contra o fascismo

O PCP do Porto manifestou "profundo pesar" pela morte do escritor, jornalista e investigador José Viale Moutinho, que morreu hoje aos 81 anos, lembrando a sua intervenção na "luta contra o fascismo e na defesa dos valores de Abril".

Em comunicado, a Direção da Organização Regional do Porto do Partido Comunista Português descreve José Viale Moutinho, nascido no Funchal, como um "cidadão interveniente na luta contra o fascismo e na defesa dos valores de Abril", salientando que era militante do partido e foi candidato da CDU (coligação PCP/Os Verdes) em diversos atos eleitorais.

"Recordando neste momento o seu compromisso de sempre com os valores de Abril e a justiça social, o seu sentido de humor e frontalidade, a DORP do PCP endereça à família e amigos sentidas condolências", lê-se no comunicado.

O escritor, jornalista e investigador José Viale Moutinho morreu vítima de doença súbita.

"Figura maior das artes e letras portuguesas", José Viale Moutinho dedicou a vida às palavras, à memória e à cultura e "deixa uma obra vasta e singular, reconhecida em Portugal e no estrangeiro", assim como uma "marca profunda" em todos os que com ele conviveram, pode ler-se no comunicado da família.

O velório realiza-se hoje, a partir das 19:00, no Tanatório de Matosinhos, no distrito do Porto. O funeral terá lugar na quarta-feira, às 15:30, no mesmo local.

José Viale Moutinho foi jornalista no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias, tendo sido autor de obras como "Cenas da vida de um Minotauro" e "Monstruosidades do tempo do infortúnio", José Viale Moutinho era considerado um dos grandes contistas portugueses contemporâneos, tendo publicado também poesia, novela e literatura para crianças e jovens.

Foi ainda tradutor e dedicou uma parte importante do seu trabalho à literatura e às tradições populares, ao estudo e divulgação das vidas e obras de Camilo Castelo Branco e de Trindade Coelho e à investigação e reportagem sobre a Guerra Civil de Espanha.

A sua obra encontra-se traduzida em diversas línguas e recebeu numerosos prémios e distinções, entre os quais o Prémio D. Dinis, pelo conjunto da sua obra poética, o Prémio de Consagração de Carreira Inês de Castro, o Grande Prémio de Literatura DST, o Prémio de Conto Branquinho da Fonseca e, por duas vezes, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco.

Foi ainda distinguido com a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e com as medalhas de mérito dos municípios do Funchal e do Porto.

O escritor destacou-se também pela sua participação ativa na vida cultural e associativa portuguesa, tendo presidido à Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, e integrado as direções da Associação Portuguesa de Escritores, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Círculo de Cultura Teatral.

Foi ainda sócio do PEN Clube Português e membro honorário da Real Academia Galega.