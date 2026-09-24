Cotação do petróleo Brent sobe 3% e ultrapassa os 106 dólares por barril

O barril de Brent para entrega em novembro subiu hoje 3%, situando-se nos 106,24 dólares por barril, após a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque pouco ter abordado as soluções para as tensões no Médio Oriente.

Por volta das 08:30 GMT (09:30 em Lisboa), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional do petróleo, subia 3,07%, para 106,24 dólares, após uma subida de 3,25% no mercado de futuros de Londres.

O Brent estava em baixa nas primeiras horas de hoje, mas pouco depois das 6:30 GMT (07:30 em Lisboa) inverteu a tendência e começou a subir fortemente.

Na quarta-feira, o petróleo disparou quase 4% e voltou a ultrapassar a marca dos 100 dólares, na sequência da troca de acusações entre os líderes dos Estados Unidos e do Irão, que dissipou o otimismo do mercado dos dias anteriores quanto à possibilidade de avanços diplomáticos entre ambos os países.

Tal como o Brent, o petróleo intermédio do Texas (WTI, na sigla em inglês), de referência nos Estados Unidos, subia hoje 2,42%, para 94,39 dólares.

Da mesma forma, o gás natural TTF no mercado europeu dos Países Baixos valorizou-se 4,03%, situando-se o seu preço nos 74,94 euros por megawatt-hora (MWh).