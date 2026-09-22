CDU/Madeira lamenta morte de José Viale Moutinho

A CDU/Madeira manifestou, esta terça-feira, pesar pela morte do escritor e jornalista madeirense José Viale Moutinho, que faleceu aos 81 anos, vítima de doença súbita.

Em comunicado, a CDU recorda Viale Moutinho como seu mandatário em diversos actos eleitorais e militante do PCP, destacando a sua intervenção em defesa da “liberdade e da democracia” e a oposição às ditaduras.

A estrutura política enaltece também o percurso do escritor, jornalista, poeta e ensaísta, que deixa uma vasta obra publicada, bem como a sua ligação à Madeira. “Lembramos o homem das ilhas, nascido na Ilha da Madeira, no Funchal, sempre impregnado do viver no meio do mar, sem nunca renunciar à nossa condição insulana”, refere.

A CDU/Madeira destaca ainda a dimensão “solidária e fraterna” de José Viale Moutinho e endereça condolências aos familiares e amigos.