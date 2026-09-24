A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que o Inverno traz mais lugares de avião. O Aeroporto da Madeira aumenta a oferta em 23.777 assentos e reforça a operação a partir do Porto, Escandinávia, Zurique e Katowice. Já a TAP reduz a capacidade em Lisboa; enquanto Shannon e Belfast saem da rede.

Portinho por 85 mil euros é outra das notícias em destaque. Sete parcelas somam 15 mil metros quadrados e vão a leilão na sequência de uma insolvência. Os terrenos ficam junto à costa e são contíguos à área de um futuro projecto hoteleiro.

Os dados mais recentes mostram que quase metade dos desempregados sem prestação. A Segurança Social contabilizou 2.655 beneficiários perante 4.871 inscritos no Instituto de Emprego da Madeira.

Lar de 160 camas procura financiamento. A Casa São José perdeu o PRR e reformulou o projecto para incluir 40 vagas destinadas à demência.

Saiba, ainda, que os corredores BUS podem crescer. A ‘Horários’ admite novas faixas, mas quer três meses de estudo antes de avançar.

Estas e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, disponível em papel, como em formato e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

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