CTM Madeira termina Taça do Mundo de pesca submarina no 16.º lugar

A equipa Team 8 – Centro de Treino Mar (CTM Madeira) terminou na 16.ª posição da classificação geral da Taça do Mundo de Pesca Submarina 2026, competição que decorreu em Sagres, entre 2 e 5 de Setembro.

A CMAS World Cup Spearfishing 2026, organizada pelo M.A.R. – Maresia Associação Recreativa, decorreu sob a égide da Confederação Mundial de Actividades Subaquáticas (CMAS) e da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), em simultâneo com o Campeonato Nacional de Triplas de Pesca Submarina.

A representação madeirense teve uma prestação marcada por dois dias de competição e terminou entre as 20 melhores equipas da prova, num contexto de elevada exigência física e técnica.

No primeiro dia de provas, disputado a 4 de Setembro, a CTM Madeira apresentou 18 exemplares à pesagem. Dois peixes-porco não atingiram o peso mínimo de 1.000 gramas previsto no regulamento, pelo que foram excluídos da contabilização.

A equipa ficou assim com 16 peças pontuáveis, que valeram 33,0451 pontos e uma pontuação percentual de 48,64%. O resultado colocou a formação madeirense no 17.º lugar no final da primeira jornada.

No segundo dia, a pesagem foi realizada pela ordem inversa da classificação do dia anterior. A CTM Madeira apresentou 31 exemplares, mas quatro — duas salemas e dois sargos — ficaram abaixo do peso regulamentar.

Os atletas decidiram ainda submeter um safio à verificação do juiz-chefe, de forma a confirmar que o exemplar se encontrava acima do limite mínimo previsto para evitar penalização.

No final, foram validadas 25 peças, correspondentes a 40,415 pontos e uma percentagem de 54,88%. A equipa voltou a terminar a jornada no 17.º lugar, mas o resultado permitiu-lhe subir para a 16.ª posição da classificação geral final.

A prova decorreu em condições exigentes, com água a cerca de 15 graus Celsius e visibilidade reduzida, obrigando as equipas a uma gestão rigorosa dos recursos e das opções tácticas durante as jornadas de competição.

A competição terminou com a divulgação dos resultados, a cerimónia de entrega dos títulos e a atribuição do pescado capturado a uma instituição particular de solidariedade social, o Centro Social de Sagres, gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo.

A participação do CTM Madeira permitiu, assim, à representação regional terminar no 16.º lugar entre as equipas participantes na Taça do Mundo de Pesca Submarina 2026, numa competição internacional disputada em Sagres.