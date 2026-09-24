Tempo quente marca previsões do tempo para esta quinta-feira de Outono

As previsões para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de mais nebulosidade durante a tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste. Deverá contar com poeiras em suspensão e uma pequena subida de temperatura.

Os termómetros deverão chegar aos 30ºC na Madeira e aos 28ºC no Porto Santo. O IPMA já colocou ambas a ilhas sob aviso amarelo para tempo quente devido, precisamente, à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Para o Funchal, aquele Instituto prevê, igualmente, céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 24/25ºC.