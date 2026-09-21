Henrique Serpa conquista 2.º lugar na Supercopa de Espanha de Judo

O judoca madeirense Henrique Serpa, do Clube Naval do Funchal, conquistou o 2.º lugar na Supercopa de Espanha – Memorial de Judo Santiago Ojeda, competição disputada em Las Palmas de Gran Canaria.

A competir na categoria de -81 kg, Henrique Serpa garantiu um lugar no pódio numa prova que contou com a participação de uma comitiva portuguesa.

O resultado permite ao atleta do Clube Naval do Funchal alcançar uma posição de destaque numa competição internacional e levar a representação madeirense ao pódio da Supercopa de Espanha, salienta o clube em nota divulgada hoje