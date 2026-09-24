Reservas de combustível dão para 92 dias

As reservas de combustível do País garantem 92 dias de consumo, segundo o destaque dado hoje, 24 de Setembro de 2026, pelo Negócios, mas a actualidade nacional é marcada por um conjunto mais vasto de temas: as buscas do Ministério Público na Polícia Judiciária, o avanço do inquérito parlamentar a Luís Neves, a evolução da economia e das contas públicas, os problemas na Educação e a estreia de Jorge Jesus à frente da Selecção Nacional. Nos desportivos, o primeiro jogo de Portugal na Liga das Nações, com Cristiano Ronaldo titular frente ao País de Gales, partilha o protagonismo com a nova frente de conflito entre Benfica e FC Porto e com a discussão no Sporting sobre a prioridade financeira dada à Liga dos Campeões.

Na revista VISÃO

O tema central é a Educação. "A atração pelo risco" é o título na qual o ministro Fernando Alexandre fala-se que desmantelou estruturas regionais intermédias, fez desaparecer organismos e dispensou dirigentes superiores. Agora faltam peças na máquina do ministério, como se viu com o caos nos exames e no início do ano letivo. A desburocratização do sistema vai funcionar?, questiona.

Noutros assuntos, aborda-se a "A Grande Marcha dos robots" na China; fala-se no Clima e "o que esperar do 'El Niño'; e ainda na Investigação o "IPCC com influência da Arábia Saudita".

No CORREIO DA MANHÃ

"Ministério Público faz buscas na Judiciária. Justiça caça computador de diretor da PJ" é a manchete do Correio da Manhã, que desenvolve a investigação com a indicação de que o equipamento de Carlos Cabreiro e de outros responsáveis da Polícia Judiciária também foi alvo das diligências. O jornal dá ainda destaque ao caso de uma festa de inauguração de uma escola em Cascais, que terá custado 175 mil euros e sido financiada por verbas do PRR, num evento que contou com Luís Montenegro e António José Seguro. Entre os restantes temas estão a morte de um casal português em França, alegadamente às mãos de um vizinho de 90 anos, e o alerta de um procurador para a instalação de redes de tráfico em Portugal.

No plano político, o jornal noticia que José Pedro Aguiar-Branco aceitou o inquérito parlamentar proposto pelo Chega a Luís Neves. Na economia, destaca o pagamento de mais 1,8 milhões de euros em prémios na REN. O futebol fecha a primeira página com Portugal-País de Gales, a polémica Benfica-FC Porto e a prioridade assumida por Frederico Varandas à qualificação para a Liga dos Campeões.

No PÚBLICO

O Público abre com o caso Rui Pinto e a informação de que "Novos documentos põem em causa depoimentos da PJ no caso Rui Pinto". A investigação à Polícia Judiciária é acompanhada pelo destaque dado ao processo político em torno de Luís Neves: "Ventura cede a Aguiar-Branco e inquérito a Luís Neves avança".

Na área económica e social, o jornal noticia que a Segurança Social perdeu 12.866 imigrantes com descontos num único mês e aborda o impacto da subida dos combustíveis, salientando que as medidas para responder à crise regressam num contexto de menor margem orçamental dos governos. A alimentação também está em destaque, com a indicação de que o imposto reduz quase para metade a tributação sobre bebidas com mais açúcar. A estreia de Jorge Jesus na Selecção e o prémio Gulbenkian atribuído à Alianza Ceibo completam os principais assuntos.

No JORNAL DE NOTÍCIAS

"Queixa. Buscas no gabinete do diretor da PJ por alegada escuta ilegal" é o destaque principal do Jornal de Notícias, que acompanha o caso da Polícia Judiciária com o processo relacionado com a alegada escuta ilegal.

A economia ocupa também um espaço relevante, com a manchete "Banca e energia lucram milhões mas indústria e empresas exportadoras estão a cair a pique". O jornal aborda ainda as regras europeias que dificultam uma descida do IVA sobre os combustíveis. Na Educação, noticia mais de uma centena de turmas acima do limite de alunos e, no poder local, a proposta dos autarcas para prolongar a protecção das rendas das lojas históricas para além de 2027.

No desporto, Cristiano Ronaldo é apresentado como titular frente ao País de Gales, enquanto Kika Gomes surge numa notícia relacionada com ameaças de adeptos da Fórmula 1.

No DIÁRIO DE NOTÍCIAS

O Diário de Notícias coloca também as buscas do Ministério Público na Polícia Judiciária entre os principais assuntos do dia. A par da investigação, o jornal destaca a discussão em torno do Orçamento do Estado para 2027, com o Governo a apontar para um excedente de até 0,5%, mas antecipando dificuldades perante eventuais medidas do PS e do Chega.

Na Educação, o ministro assume seis mil baixas de professores desde o início do ano. O DN noticia ainda o avanço da Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Neves, depois de o Chega aceitar a recusa de dois dos pontos inicialmente propostos.

Na actualidade internacional, destaca a reacção do Irão às acusações dos EUA e de Israel. Na economia da saúde, dá conta de que um fármaco para emagrecer ultrapassou um milhão de euros em vendas num único dia. A entrada de Jorge Jesus na Liga das Nações e a garantia da titularidade de Ronaldo completam a actualidade desportiva.

No NEGÓCIOS

O Negócios coloca a energia no centro da primeira página: "Reservas de combustível do país dão para 92 dias". O dado surge num contexto marcado pela subida dos custos associados ao transporte de petróleo, tema também destacado pelo jornal.

As contas públicas são outro dos eixos principais. As Finanças chegaram a meio do ano com uma folga de 800 milhões de euros, enquanto a posição do Estado na REN é abordada através da necessidade de estabilidade e de uma estratégia transparente.

O jornal dá ainda espaço à posição de Vítor Gaspar sobre os efeitos da inteligência artificial e à situação de Portugal perante as tarifas de Donald Trump.

No O JORNAL ECONÓMICO

"Montenegro prevê excedente orçamental no final do ano" é o principal destaque do Jornal Económico, que coloca as contas públicas no centro da actualidade. O jornal aborda também o aumento do custo do transporte de petróleo e o impacto das tarifas norte-americanas.

A economia das famílias surge através da descida da taxa de poupança para 12,1%, enquanto a OCDE revê em baixa para 1% a previsão de crescimento da Zona Euro. Na energia, uma comparação de tarifas aponta para poupanças que podem chegar aos 82 euros anuais.

Na política, o jornal destaca o avanço da CPI a Luís Neves depois do acordo entre o Chega e Aguiar-Branco. As matrículas fora de prazo, que deixam alunos sem colocação, também integram a primeira página.

No A BOLA

A Bola coloca Portugal e Cristiano Ronaldo no centro da primeira página. "Portugal-País de Gales. Cristiano Ronaldo anima arranque da Liga das Nações" é o principal destaque, acompanhado por declarações do capitão e pela garantia de Jorge Jesus de que será titular.

O objectivo de Ronaldo de chegar aos mil golos e a possibilidade de continuar na Selecção até ao Euro 2028 são outros dos temas em destaque.

No futebol português, o Benfica pede a interdição do Estádio do Dragão, enquanto Leandro Barreiro fala do seu rendimento no sistema de Marco Silva. No FC Porto, Pablo Rosario surge como jogador que ganhou espaço no meio-campo. No Sporting, Varandas assume a preferência pelos quartos-de-final da Champions em relação a uma Taça de Portugal.

No O JOGO

O Jogo também abre com Portugal-País de Gales e a confirmação de Cristiano Ronaldo como titular. Jorge Jesus surge em destaque através da declaração de que está numa Selecção que "tem os melhores do mundo".

Ronaldo ocupa grande parte da primeira página, com o objectivo dos mil golos pela Selecção e a possibilidade de disputar ainda o Euro 2028.

No FC Porto, o jornal destaca a valorização de Froholdt, apresentado como o jogador mais valioso a actuar fora das cinco principais ligas europeias. No Benfica, as exigências de castigos na sequência do clássico incluem Gabri Veiga e outros elementos. No Sporting, Varandas volta a colocar os quartos-de-final da Champions acima de uma Taça de Portugal.

E no RECORD

"Vida nova. Começa outra era e CR7 só pensa em desfrutar do momento" é a manchete do Record, que concentra a primeira página na estreia de Jorge Jesus e no regresso da Selecção à competição.

Jesus confirma Ronaldo no onze e explica que não pretende "mudar tudo", enquanto o capitão considera o novo seleccionador a escolha adequada e reafirma a ambição de marcar o milésimo golo pela Selecção.

No Sporting, Varandas estabelece uma comparação financeira entre a Champions e a Taça de Portugal. No Benfica, o clube pede a interdição do Dragão devido a uma música considerada injuriosa no final do clássico. O FC Porto surge através do registo de Farioli na comparação com Villas-Boas. Na Liga dos Campeões feminina, o Sporting perdeu por 4-1 com o Brondby e o Torreense venceu o FC Kharkiv por 2-1.