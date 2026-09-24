AD Galomar entra a vencer no Europeu de Clubes de Squash

A equipa masculina da AD Galomar entrou a vencer no ESF European Club Squash Championships 2026, ao derrotar os escoceses do Watsonians por 4-0, no primeiro encontro da competição europeia.

A formação madeirense conseguiu um triunfo sem conceder qualquer ponto aos adversários e parte assim para a segunda jornada da fase de grupos com um resultado positivo.

A AD Galomar volta aos courts esta quinta-feira, às 12 horas, para defrontar os irlandeses do Fitzwilliam LTC, no segundo encontro da fase de grupos.

No sector feminino, a estreia na competição ficou marcada por duas derrotas pela margem mínima. A AD Galomar perdeu primeiro frente às suíças do Squash Club Uster, por 2-1, e voltou a sofrer o mesmo resultado diante das escocesas do Heriot Watt.

A equipa feminina madeirense terá esta quinta-feira uma jornada dupla, procurando somar as primeiras vitórias no campeonato europeu.