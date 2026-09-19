BMW 216 Gran Tourer de 7 lugares disponível no Megamotor

O Megamotor tem disponível para entrega o BMW 216 Gran Tourer de 2021, com cerca de 140 mil quilómetros e motor 1.5 de 116 cavalos de potência. Tratando-se da versão Line Sport, com capacidade para sete lugares, este modelo vem equipado de fábrica com diversos extras que potenciam um visual distinto, nomeadamente o pack desportivo, as jantes de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo, os acabamentos interiores de qualidade superior, o volante multifunções BMW, os bancos em tecido e pneus 4 estações.

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Pode adquirir este automóvel por 23 900 euros ou optar por um financiamento a partir de 323,70 euros mensais, sem entrada inicial*, e ainda uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.