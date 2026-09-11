Autorizações de residência na UE crescem 10,1% em 2025 com brasileiros no 4.º lugar

O número de novas autorizações de residência na União Europeia (UE) aumentou, em 2025, 10,1% (355.350), face ao ano anterior, atingindo 3,9 milhões, com cidadãos do Brasil no quarto lugar (170.400), divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, o emprego foi o principal motivo para a emissão de novos títulos na UE, representando cerca de um terço do total de primeiros títulos de residência emitidos em 2025 (1,3 milhões ou 33,6%).

As razões familiares foram a segunda mais comum, com 1,1 milhões de novas autorizações (28,1%), seguidos por outros motivos, incluindo a proteção internacional (900 mil ou 22,8%).

Os restantes primeiros títulos foram emitidos por razões relacionadas com a educação (600 mil, 15,5%).

Na comparação com 2024, as autorizações de residência relativas a emprego aumentaram, em 2025, 16,1%, as emitidas por razões familiares 14,1% e relacionadas com educação 9,0%.

A categoria 'outros motivos' que inclui os beneficiários de asilo, recuou 0,9%.

Cidadãos brasileiros ocupavam no ano passado o quarto lugar de vistos de residência na UE (170.400), depois dos ucranianos, 335.100, indianos (227.600) e marroquinos (202.100).

Um título de residência é qualquer autorização válida por pelo menos três meses, emitida pelas autoridades de um Estado-membro da UE, que permite a um nacional de um país terceiro permanecer legalmente no território.