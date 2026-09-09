Eco Rally Madeira traz participantes de 12 países

Participantes de 12 países vão marcar presença na edição deste ano do Eco Rally Madeira, que decorre entre 2 e 4 de Outubro e volta a levar os veículos eléctricos a diferentes pontos da ilha. A edição deste ano, apresentada esta quarta-feira, mantém uma forte componente internacional e inclui classificativas entre os nove e os 44 quilómetros.

Gonçalo Pereira, da organização, destacou precisamente a dimensão alcançada pela prova, revelando que 14 carros serão transportados para a Madeira por participantes estrangeiros, aos quais se juntam equipas internacionais que irão utilizar viaturas cedidas por concessionários locais. O responsável sublinhou ainda a exigência do percurso, considerando que as classificativas permitem demonstrar, em condições reais, a capacidade dos veículos eléctricos.

O programa arranca a 2 de Outubro, com a apresentação dos pilotos e equipas na Praça CR7. No sábado, a partida está marcada para as 9 horas, seguindo a prova para a zona Oeste, com passagem pela Calheta e paragem na marginal do Porto Moniz. Uma das novidades será o carregamento das viaturas durante a noite no próprio parque fechado, evitando a deslocação das equipas aos postos de carregamento espalhados pela ilha.

No domingo, os concorrentes partem às 8 horas, passando pelas zonas altas do Funchal e seguindo depois para Santana, antes do final da prova em Machico. A entrega dos troféus está prevista para a Praça Fórum Machico.

Na apresentação, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, enquadrou o Eco Rally na estratégia de sustentabilidade da Madeira e valorizou a sua integração em competições de âmbito nacional, ibérico e mundial. Para o governante, a prova funciona também como um "veículo de comunicação", quer das novas tecnologias associadas à mobilidade eléctrica, quer da imagem da Madeira enquanto destino preocupado com a sustentabilidade.

Também os representantes dos municípios envolvidos realçaram essa componente. Duarte Oliveira, pela Câmara do Funchal, apontou a mobilidade eléctrica e a sustentabilidade como prioridades municipais, enquanto Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Machico, salientou tratar-se de uma prova de "eficácia ecológica" e não de velocidade. Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, destacou o efeito do evento na promoção das zonas altas do concelho, nomeadamente da Estrada do Covão (da Fonte do Bispo às Achadas da Cruz), considerando que a passagem da prova tem contribuído para colocar aquele percurso "no mapa turístico" da Madeira, enaltencendo, por conseguinte, a dinâmica entre desporto e promoção da localidade.