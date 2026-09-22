Carla Cabral expõe na Torre do Capitão

A Capela do Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão recebe, a partir desta quarta-feira, a exposição 'O caminho das águas depois da última ceia', da artista visual madeirense Carla Cabral.

A mostra, com curadoria de Márcia de Sousa, será inaugurada às 16h30 e apresenta-se em formato de instalação artística, cruzando desenho, colagem e bordado numa reflexão em torno da memória, ausência, perda e passagem. A proposta foi concebida especificamente para aquele espaço, estabelecendo um diálogo com a dimensão simbólica da capela e com a figura de Santo Amaro.

A exposição integra o ciclo de arte contemporânea promovido pelo MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira no Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro e ficará patente até Fevereiro de 2027, com entrada livre.

Natural do Funchal, Carla Cabral desenvolve desde 1990 trabalho em áreas como pintura, desenho, ilustração, gravura, fotografia e instalação.