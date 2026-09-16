Carlos André Gomes estranha acordo entre o Nacional e a Sociedade Ponta Oeste

O presidente do Marítimo não tardou a reagir ao acordo celebrado e divulgado na tarde desta quarta-feira entre o Nacional e a Sociedade Ponta Oeste que contempla a utilização do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, para que a equipa principal de futebol dos alvinegros lá treine duas vezes por semana.

Em declarações ao DIÁRIO, o presidente dos verde-rubros considera “estranho que um acordo que era para ser a três, Marítimo, Nacional e Sociedade Desenvolvimento Ponta Oeste, afinal tenha sido feito a dois”.

“Era importante saber se este acordo entre Nacional e Sociedade Desenvolvimento Ponta Oeste sempre foi feito pelos 8.500 euros como pretendia a Sociedade de Desenvolvimento ou se foi feito por outros valores”, questiona Carlos André Gomes.

“Era importante que isto fosse esclarecido publicamente por parte da Sociedade Desenvolvimento Ponta Oeste”, acrescenta, deixando outra nota: “O Marítimo também continua a aguardar esclarecimentos por parte da Sociedade Desenvolvimento Ponta Oeste em relação aos motivos que levaram ao aumento de 5 mil euros para 8 mil e 500 euros, esclarecimentos que ainda não tivemos”.

Há praticamente uma semana, precisamente, a manchete do DIÁRIO referiu que este assunto estava a causar polvorosa, noticiando que Marítimo e Nacional tinham acordado 5 mil euros pela utilização do relvado do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, mas a Sociedade Ponta Oeste tinha apresentado um novo valor de 8.500 euros.

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