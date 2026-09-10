Carlo Martins integra Top 50 da hotelaria e turismo africanos
Imprensa cabo-verdiana destaca percurso do madeirense, director-geral do LAM Hotel Foya Branca, em São Vicente,
Hotel que acolheu o DIÁRIO durante a missão solidária “Juntos por Sorrisos”, em Junho, também está nomeado para os Hospitality Awards Africa
O madeirense Carlo Martins, director-geral do LAM Hotel Foya Branca, em São Vicente, integra o Top 50 Men in Hospitality & Tourism in Africa 2026, uma selecção que reúne profissionais de destaque da hotelaria e do turismo no continente africano.
A distinção está agora a ser destacada pela imprensa cabo-verdiana, que dá conta da projecção internacional alcançada pelo responsável e pelo hotel que dirige. Carlo Martins está também nomeado para Managing Director of the Year nos Hospitality Awards Africa 2026, enquanto o Foya Branca concorre na categoria de 4-Star Hotel of the Year.
A cerimónia dos prémios está marcada para 24 de Outubro, no Sheraton Lagos Hotel, na Nigéria, onde serão conhecidos os vencedores das diferentes categorias.
O percurso do madeirense em Cabo Verde foi acompanhado pelo DIÁRIO em Junho, durante a missão solidária “Juntos por Sorrisos”, em que Carlo Martins foi anfitrião da equipa do jornal durante a estadia em São Vicente.
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Na entrevista então publicada, o responsável falou sobre a experiência profissional no arquipélago, a aposta na formação de trabalhadores locais e o envolvimento do Hotel Foya Branca com a comunidade de São Pedro.
Na altura, Carlo Martins já tinha revelado ao DIÁRIO que fora considerado o melhor director de Cabo Verde e que estava nomeado para os African Hospitality Awards, nas categorias de melhor director de Cabo Verde e de África.
“O que mais gosto de fazer é formar pessoas”, afirmou então, apontando a formação dos trabalhadores como uma das suas principais prioridades enquanto gestor.
Descarregue aqui a entrevista:
Natural da Madeira, Carlo Martins deixou a Região em 2023 para abraçar um desafio profissional em Angola. Depois de cerca de dois anos, assumiu a direcção do Foya Branca, onde tem apostado na renovação da equipa, na formação de profissionais cabo-verdianos e na relação do hotel com a comunidade local.
A imprensa cabo-verdiana salienta agora o reconhecimento alcançado pelo percurso desenvolvido em São Vicente. Segundo o portal Cabo Verde 24, Carlo Martins considera que as distinções reflectem também o trabalho da equipa do Foya Branca, a recuperação da credibilidade da unidade, a renovação da oferta e o reforço de parcerias.
Os resultados dos Hospitality Awards Africa serão conhecidos na cerimónia de Outubro, em Lagos.