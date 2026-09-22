Funchal abre candidaturas aos Apoios ao Associativismo

A Câmara Municipal do Funchal abriu as candidaturas aos Apoios ao Associativismo para projectos e actividades a desenvolver em 2027. O prazo para apresentação das propostas termina a 30 de Setembro.

O programa destina-se às associações do concelho e pretende apoiar iniciativas de interesse para a comunidade nas áreas cultural, social e comunitária. Entre os critérios de avaliação estão a qualidade e interesse dos projectos, criatividade e inovação, capacidade de angariar outras fontes de financiamento, número potencial de beneficiários e compatibilidade com as opções do plano de actividades do Município.

As candidaturas devem ser submetidas exclusivamente através da plataforma CMFOnline. As entidades interessadas podem consultar o respectivo regulamento nos canais oficiais da autarquia, bem como as condições de acesso e a documentação necessária.