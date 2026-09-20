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Turista de 53 anos morre após sentir-se mal na Bica da Cana

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Foto VisitMadeira

Um turista de 53 anos morreu este domingo, depois de se ter sentido mal no Miradouro da Bica da Cana, na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol.

O homem encontrava-se no local acompanhado pela mulher quando começou a sentir-se mal e acabou por cair no chão.

Os meios de socorro foram accionados, mas, apesar dos esforços das equipas no local, o óbito acabou por ser declarado.

Será realizada a autópsia para determinar a causa da morte.

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