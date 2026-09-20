Turista de 53 anos morre após sentir-se mal na Bica da Cana

Um turista de 53 anos morreu este domingo, depois de se ter sentido mal no Miradouro da Bica da Cana, na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol.

O homem encontrava-se no local acompanhado pela mulher quando começou a sentir-se mal e acabou por cair no chão.

Os meios de socorro foram accionados, mas, apesar dos esforços das equipas no local, o óbito acabou por ser declarado.

Será realizada a autópsia para determinar a causa da morte.