Turistas 'instalam-se' no Miradouro do Pináculo

O DIÁRIO recebeu fotografias que ilustram uma estrutura montada alegadamente por turistas no Miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, no Funchal.

Nas imagens é possível ver uma tenda montada junto ao precipício, aparentemente presa a uma árvore e às estruturas metálicas existentes na parte exterior do miradouro, precisamente numa das zonas mais expostas e perigosas do local.

As fotografias mostram ainda vários pertences junto à estrutura, nomeadamente sapatilhas, mochilas e outros objectos, indiciando que o espaço terá sido utilizado para pernoitar ou permanência durante algum período.

A situação assume particular relevância tendo em conta a localização da estrutura, numa zona exterior ao espaço principal do miradouro e junto à área de maior exposição sobre o precipício.

O Miradouro do Pináculo é actualmente um dos pontos mais fotografados da Região, sendo procurado por residentes e visitantes pelas vistas sobre o Funchal e a costa. Está localizado a cerca de 283 metros acima do nível do mar e encontra-se na freguesia de São Gonçalo, junto à Rua Conde Carvalhal, e constitui um dos locais de interesse turístico da cidade.