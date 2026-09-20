Motociclistas filmados a fazer 'cavalinhos' na Via Rápida

Dois motociclistas foram filmados a fazer ‘cavalinhos’ enquanto circulavam na Via Rápida, na zona de Santa Cruz.

As imagens aparentam ter sido registadas ontem, pelas 20 horas, e mostram os dois motociclistas a levantar a roda dianteira das motas enquanto seguem pela Via Rápida.

No momento em que a manobra é realizada, é possível observar outros veículos a circular na mesma via, ficando os motociclistas expostos a uma situação de maior risco em caso de perda de controlo.