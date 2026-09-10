Carlos Coelho mantém liderança da JSD Funchal

Os novos órgãos da JSD Funchal tomaram posse ontem, na sede do PSD Madeira, numa cerimónia que marcou a recondução de Carlos Coelho como presidente da estrutura concelhia dos jovens social-democratas.

A sessão contou com a presença de Bruno Melim, presidente da JSD Madeira, e de Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal e líder da concelhia do PSD Funchal.

Por entre duras críticas aos mandatos socialistas no Funchal e a um PS "reduzido e desaparecido", Bruno Melim catalogou JPP e Chega como "totalmente impreparados para fazer oposição municipal séria", aproveitando a ocasião para pedir "mais ambição para o município".

Dirigindo-se à JSD Funchal, Melim deixou um apelo ao reforço da militância e à intervenção política da estrutura, defendendo que compete à JSD "combater os partidos da oposição sem nunca abdicar da independência e do espírito crítico". O líder regional da "Jota" salientou que o PSD tem no Funchal a responsabilidade acrescida de resolver "problemas antigos e desafios actuais", considerando que os jovens da JSD devem estar atentos aos mesmos enquanto "pontas-de-lança da social-democracia" nas suas comunidades.

Bruno Melim destacou ainda a importância da JSD enquanto espaço de formação e de intervenção, relembrando a sua própria caminhada na estrutura e sublinhando que “é nos órgãos locais que tudo começa". O dirigente agradeceu o trabalho desenvolvido no anterior mandato da JSD Funchal, enaltecendo "o esforço, a dedicação e as diversas actividades promovidas", bem como a capacidade de resiliência demonstrada durante "períodos turbulentos". Para Bruno Melim, "a JSD deve continuar a assumir-se como uma escola de formação, para a política e também para a sociedade, preparando quadros capazes de intervir e de contribuir para uma maior qualidade de vida das gerações futuras".

Carlos Coelho, reeleito presidente de concelhia no início do mês, definiu na sua intervenção as áreas prioritárias para o mandato da equipa que lidera. "Temos a ambição de exercer acção política na saúde mental, na habitação, na cultura, no ambiente e na transformação digital", apontou o jovem dirigente.

Jorge Carvalho recordou que também iniciou o seu percurso na JSD e desejou sucessos aos empossados. O autarca colocou "a ambição" no centro da sua intervenção, associando-a à capacidade dos jovens para construir o futuro do Funchal e da Região. Jorge Carvalho defendeu ainda que "a JSD deve assumir como uma das suas lutas o combate ao populismo e às desagregações ideológicas, valorizando os princípios da social-democracia e a capacidade de apresentar soluções concretas para os problemas da sociedade".