CH promete "romper" com "décadas de medo"

A Madeira, diz Hugo Nunes, não é o "desfile de vaidades" do PSD, afirmou Hugo Nunes, na intervenção política semanal.

O líder do CH fez a intervenção política semanal em que denunciou as diferenças entre "a bolha dourada da Quinta Vigia e a vida de quem trabalha".

O CH rejeita a ideia da maioria de que os apoios e investimentos, "com fundos europeus", são uma "esmola" aos madeirenses, sobretudo na habitação.

" A Autonomia não é do PSD é dos madeirenses", afirmou Hugo Nunes que rejeita a "propaganda do sistema perfeito" e dos subsídios que servem para manter a população "com rédea curta".

"Compadrio, chantagem do medo e perseguições políticas a quem protesta", são denúncias do líder do CH que garante que o seu partido veio para "romper" e "acabar com décadas de medo" porque os madeirenses "não querem esmolas, querem justiça e dignidade".

Hugo Nunes também fez referência aos processos judiciais que "envergonham" a Região podem "deitar tudo abaixo" antes do fim da legislatura.