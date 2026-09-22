Vera Duarte destaca os investimentos na habitação

Vera Duarte fez uma intervenção em que destacou o trabalho das jornadas parlamentares do PSD que abordaram o sector da habitação.

A deputada social-democrata começou por sublinhar que os problemas da habitação não se resolvem "com vídeos no TikTok" ou com "falsidades" nas redes sociais.

Vera Duarte destacou o bom aproveitamento do Governo Regional dos fundos do PRR, com construção de habitação mas afirmou que os esforço tem de incluir, também, o sector privado.

A habitação, garante, será sempre uma prioridade e terá de incluir um esforço dos municípios.

Vera Duarte enumerou as habitações construídas nos vários concelhos que, até ao final do ano, deverão chegar a 800.