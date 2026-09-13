Donald Trump promete elimiar tarifas do uísque irlandês

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu eliminar as tarifas sobre o uísque irlandês, no final da sua visita informal de dois dias à Irlanda.

Durante a final do Open da Irlanda de golfe, realizada num dos complexos que tem em Doonbeg (oeste da Irlanda), Donald Trump afirmou: "Em nome dos Estados Unidos da América, eliminarei as tarifas sobre o uísque irlandês".

Donald Trump afirmou que, durante a viagem à Irlanda, todos -- incluindo o "taoiseach" (primeiro-ministro) do país, Micheál Martin -- insistiram nessa questão.

"Dizem-me: 'Far-me-ia um favor? É muito injusto o que está a acontecer. Poderia eliminar as tarifas sobre o uísque irlandês? '", comentou Donald Trump.

As palavras do Presidente norte-americano foram recebidas com aplausos dos presentes no torneio de golfe, entre gritos de "USA", a abreviatura em inglês de Estados Unidos da América.

Segundo a emissora pública irlandesa RTÉ, Micheál Martin sugeriu a possibilidade de uma redução da tarifa sobre o uísque durante a reunião de sábado em Dublin, e Donald Trump prometeu considerá-la.

O uísque produzido na Irlanda e vendido nos Estados Unidos está atualmente sujeito a uma tarifa de 10%, o que o coloca em desvantagem em comparação com o uísque das regiões britânicas da Escócia e da Irlanda do Norte, que estão atualmente isentos de impostos.