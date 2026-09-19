CHEGA quer ser Governo na Madeira

O CHEGA-Madeira quer passar de força de oposição a partido de Governo na Região. A ambição foi assumida esta noite por Hugo Nunes, na rentrée do partido, na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.

O presidente do CHEGA-Madeira afirmou que o partido não será "intimidado" nem "silenciado" pelo Governo Regional ou pelo PSD, prometendo reforçar a fiscalização e assumir-se como "voz dos madeirenses".

Hugo Nunes voltou a criticar o que designou por "regime laranja", apontando o amiguismo e o uso do cartão partidário como práticas que condicionam a vida dos madeirenses. "A autonomia é do povo madeirense", defendeu, rejeitando que qualquer partido possa assumir a sua propriedade.

Durante a intervenção foram ainda apresentados o novo site ChegaMadeira.pt e o hino oficial da estrutura regional. O dirigente afirmou que o site já recebeu "muitas denúncias", garantindo que o partido irá analisar e fiscalizar as situações reportadas.