Rebentamento de água provoca repuxo de grande dimensão no centro do Porto Santo

Um rebentamento numa conduta de água está a provocar um repuxo de grande dimensão na zona da Ribeira do Tanque, no centro da cidade do Porto Santo, com a força da água a surpreender moradores e transeuntes.

A ocorrência está a ser acompanhada pela Polícia de Segurança Pública, que se encontra no local. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo não foram chamados para esta ocorrência, uma vez que se trata de uma intervenção relacionada com a rede de abastecimento de água, cuja gestão compete à ARM – Águas e Resíduos da Madeira.

A ARM é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que assegura, entre outras áreas, a exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água da Região, incluindo os sistemas que estão sob a sua responsabilidade no Porto Santo.

A força com que a água está a sair para a superfície criou um repuxo de grande altura, situação que está a chamar a atenção de quem passa pelo centro da cidade. É de notar que a água na ilha é de origem da dessalinização da água do mar.

Desconhecem-se, para já, as causas do rebentamento e a eventual existência de danos materiais ou condicionamentos à circulação. A intervenção deverá ficar a cargo das equipas da ARM, que terão de proceder à reparação da conduta e à contenção da fuga de água.