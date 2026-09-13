José Manuel Rodrigues destaca percurso do Monte Palace nas Novas 7 Maravilhas

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou hoje o percurso do Jardim Monte Palace Madeira nas Novas 7 Maravilhas de Portugal, depois de o espaço ter chegado à final da categoria Turismo, que acabou por ser vencida pelo Jardim do Paço Episcopal, de Castelo Branco.

Madeira sem qualquer nova Maravilha de Portugal A Madeira só tinha uma oportunidade para ter um monumento entre as 7 Novas Maravilhas de Portugal, mas saiu o evento que se realizou esta noite em Sintra sem qualquer troféu.

Numa reacção divulgada após a final do concurso, realizada em Sintra, o governante felicitou os vencedores e salientou a presença da Madeira até à fase decisiva da competição através do Jardim Monte Palace Madeira, o único representante da Região entre os 21 finalistas nacionais.

José Manuel Rodrigues sublinhou ainda que a participação da Madeira permitiu "valorizar e dar maior visibilidade nacional à diversidade do património madeirense", recordando que o arquipélago esteve representado nas sete categorias do concurso.

Além do Jardim Monte Palace Madeira, participaram na fase nacional: o Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, o Teleférico da Rocha do Navio e as Casas de Colmo, em Santana, a Igreja Matriz de São Jorge, o Mercado dos Lavradores e a Casa das Mudas.

Segundo o secretário regional da Economia, a iniciativa constituiu uma oportunidade para promover o património histórico, cultural, arquitectónico e turístico da Região junto do público nacional.