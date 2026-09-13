Vídeo mostra trotinete eléctrica a quase 100 km/h na via expresso

Está a circular nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, um vídeo que mostra um indivíduo a conduzir uma trotinete eléctrica dentro de um túnel da via expresso da Madeira, aparentemente no troço entre o Seixal e São Vicente. Segundo a pessoa que partilhou as imagens, gravadas com uma câmara de acção montada no capacete, terá sido atingida uma velocidade próxima dos 100 km/h, valor que, a confirmar-se, está muito acima do permitido por lei para este tipo de veículo e nesta estrada.

De acordo com o Código da Estrada, as trotinetes eléctricas são equiparadas a velocípedes e têm um limite de velocidade de 25 km/h, estando ainda proibida a sua circulação em vias rápidas e autoestradas. O incumprimento destas regras pode resultar em coimas entre 60€ e 300€ e na apreensão do veículo, sem prejuízo de outras responsabilidades em caso de acidente.

Este tipo de conteúdo não é um caso isolado: têm-se multiplicado nas redes sociais vídeos semelhantes, gravados por utilizadores de trotinetes e outros veículos de duas rodas, que documentam condução a alta velocidade em estradas, túneis e vias rápidas, muitas vezes com o objectivo de gerar visualizações e partilhas.

A exposição pública destas práticas tem gerado críticas de quem alerta para o risco que representam, quer para o próprio condutor, quer para os restantes utentes da via, nomeadamente automobilistas que não esperam encontrar veículos deste tipo a circular a tais velocidades num espaço concebido para trânsito automóvel.

A situação levanta questões sobre a fiscalização deste tipo de comportamento, difícil de detectar em tempo real, mas cada vez mais evidenciado pelas próprias redes sociais, onde os utilizadores optam por divulgar voluntariamente as suas condutas de risco.