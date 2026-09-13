Congestionamento na VR1 devido a obras de manutenção

A Via Rápida 1 (VR1) está a registar esta manhã um congestionamento de cerca de 1,5 km no troço entre o km 16 e o km 17,5, no sentido Ribeira Brava–Machico, mais concretamente no sublanço Santo António–Santa Luzia.

A informação foi avançada pelo sistema oficial de trânsito da via (infovias), que aponta os trabalhos em curso como motivo do constrangimento.

De acordo com o mapa de obras em vigor, este condicionamento está associado a duas intervenções que decorrem em simultâneo na zona:

Ao longo da VR1, entre 11 e 18 de Setembro, em horário diurno e noturno, decorrem trabalhos de reparação de guardas e equipamentos de segurança, na sequência de danos causados por acidentes. A circulação está condicionada de forma alternada nas faixas esquerda e direita.

Entre o km 17,2 e o km 17,5, no sentido Ribeira Brava–Machico, está a decorrer hoje, dia 13 de Setembro, em período diurno, a manutenção do Viaduto do Comboio (Obra de Arte n.º 55.0), com condicionamento à faixa da direita.

A sobreposição destas duas frentes de obra na mesma zona da via pode ser a principal causa do engarrafamento actualmente registado.

Recomenda-se aos condutores que circulem com precaução redobrada no troço afetado e que considerem, sempre que possível, ajustar os horários de viagem para evitar as horas de maior condicionamento.