Binter já está a regularizar as viagens

O ATR 72 que ontem teve de fazer night stop no Porto Santo não conseguiu aterrar na Madeira no final da tarde, mas já começou a realizar viagens para regularizar os voos.

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Assim, esta manhã de domingo, o avião da Binter descolou do Porto Santo às 09h20 com destino à Madeira, tendo já regressado ao Porto Santo.

Agora, vai voltar a deslocar-se ao aeroporto madeirense, para, ao final da tarde, realizar o habitual voo inter-ilhas.

Todas as viagens realizadas até agora têm sido feitas com bastantes passageiros.

De salientar que todos os aviões que ficaram retidos no Porto Santo devido às condições atmosféricas adversas, nomeadamente aos ventos fortes, levantaram voo durante esta madrugada de domingo.