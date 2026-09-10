Novo ano lectivo começa com congestionamento nos sítios do costume
Bom dia Se já está na estrada e vem da zona Leste da Madeira na Via Rápida, já sabe que dificilmente escapará ao congestionamento que se forma, habitualmente, na zona da Cancela.
Tal como ontem, mas por causa de uma viatura avariada, hoje também já se forma congestionamento de cerca de 2 km a esta hora (depois das 8h30) devido a tráfego intenso.
Também na subida de Santa Rita, mas no sentido Ribeira Brava - Machico, já se sente algum entrave na circulação rodoviária, algo que se sente também no nó de Câmara de Lobos.
Esta é a novidade após alguns meses de alguma acalmia matinal, que tenderá a ficar pior nos próximos minutos e com agravamento nos próximos dias, muito por culpa do início do ano lectivo que, nalgumas escolas da madeira, é já hoje, amanhã ou na sexta-feira.
Se conduz a esta hora, já sente também o calor matinal, depois de mais uma noite tropical. Conduza com precaução e boa viagem, uma vez que a atesa hora não há registo de qualquer incidente.