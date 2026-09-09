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Viatura avariada causa congestionamento a partir da Cancela

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Um dupla fila a afunilar no nó da Cancela está a causar forte congestionamento rodoviário na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava, que já se prolonga por cerca de 2,5 km. E a tendência é crescente.

A causa deste congestionamento é, segundo a nova concessionária da Via Rápida, a AIGIH Madeira, ACE, deve-se a uma viatura avariada. A dupla fila já se estende pela subida desde o Caniço de Baixo.

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