Vento deixa 17 chegadas e 14 partidas canceladas no Aeroporto da Madeira

A operação aérea foi fortemente condicionada ao longo de sábado. Houve também voos divergidos para Porto Santo, Canárias e Lisboa. Para este domingo prevê-se uma ligeira melhoria das condições, mas o vento deverá continuar a condicionar a operação já amanhã.

A esta hora já saberá que o vento forte voltou a provocar constrangimentos no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Com um total de 17 chegadas e 14 partidas canceladas até ao final de sábado, num dia marcado também por várias divergências e atrasos.

Já passava da meia-noite e pelo menos 3 aviões continuavam às voltas entre a Madeira e o Porto Santo. Um voo de Edimburgo, na Irlanda, operado pela Ryanair, e dois voos da TAP provenientes de Lisboa e Porto.

Oito voos divergidos do Aeroporto da Madeira devido ao vento forte Porto Santo recebeu três aviões, enquanto outros quatro foram encaminhados para Canárias e um para Lisboa. Há ainda vários voos atrasados

A situação agravou-se ao longo do dia, nomeadamente a partir das 19h00. Quando até essa hora todos os voos (menos um a meio da tarde) tinham aterrado, depois foi o fecho total. Pelo menos oito voos com destino à Madeira foram obrigados a divergir para outros aeroportos devido às condições meteorológicas. O vento chegou a atingir os 60 km/h e condicionou sobretudo as operações de aterragem.

O Aeroporto do Porto Santo acabou por receber alguns voos que não conseguiram aterrar na Madeira, provenientes de Nice, Londres/Gatwick e Amesterdão. Entre os aparelhos que chegaram à ilha esteve um Airbus A321 da easyJet. Houve passageiros que optaram por ficar na ilha na esperança de apanharem o navio-ferry Lobo Marinho.

Outros voos foram encaminhados para as Canárias e hoje deverão voltar a tentar. Ligações provenientes de Genebra e Londres/Stansted seguiram para Tenerife Sul, enquanto voos de Lyon e Katowice foram encaminhados para Gran Canária. Um voo proveniente de Bruxelas foi, por sua vez, desviado para Lisboa. Mas o cenário foi se arrastando pela noite e outros voos se juntaram à lista de divergidos, primeiro, e cancelados, depois.

Ver Galeria

A instabilidade meteorológica teve igualmente reflexos nos horários, com diversos voos a registarem atrasos e aeronaves a aguardarem a evolução das condições para tentar aterrar na Madeira. Sem sucesso, como referido, a partir das 19h00

Ao longo de sábado, o número de operações afectadas foi aumentando, acabando o dia com 31 voos cancelados, entre chegadas e partidas. A situação provocou constrangimentos para centenas de passageiros, alguns dos quais ficaram retidos no Porto Santo depois de os seus voos terem sido desviados para aquela ilha.

Muitos passageiros optaram por ficar no Porto Santo Testemunhos recolhidos junto de passageiros dão conta do impacto directo que o vento forte está a ter em quem viaja de e para a Madeira, num fim de semana marcado por 8 voos divergidos e 20 cancelamentos (chegadas e partidas), atrasos generalizados e também limitações na travessia marítima do Porto Santo, uma vez que não haverá vagas a bordo do 'Lobo Marinho'.

Domingo com alguma melhoria

Para este domingo, 13 de Setembro, a previsão aponta para uma ligeira melhoria das condições meteorológicas, embora o vento continue a ser um factor de condicionamento para a operação no Aeroporto da Madeira.

Na zona de Santa Cruz, onde se situa a infraestrutura aeroportuária, a previsão aponta para vento moderado de Norte, com velocidades ainda significativas, mas inferiores às condições verificadas durante o período mais complicado de sábado.

Assim, a expectativa é de que a operação aérea possa decorrer de forma mais regular ao longo do dia, mas a evolução do vento continuará a ser determinante para a realização das aterragens e descolagens.

O cenário poderá, por isso, continuar a sofrer alterações ao longo da manhã e da tarde, sendo recomendável aos passageiros com voos previstos para este domingo que confirmem o estado da sua ligação junto da companhia aérea antes de se deslocarem para o aeroporto.