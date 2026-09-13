Aviso de tempo quente prolongado até terça-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo de tempo quente para todas as zonas da Madeira e para o Porto Santo, devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

Na Madeira-Costa Norte, no Porto Santo e nas regiões montanhosas, o aviso vigora entre as 10 horas de hoje, domingo, e as 19 horas de terça-feira, 15 de Setembro, considerando a hora legal da Madeira.

Na Costa Sul, o aviso entrou em vigor às 7h17 de hoje e mantém-se igualmente até às 19 horas de terça-feira.

O aviso amarelo abrange, assim, a Costa Norte, a Costa Sul, o Porto Santo e as regiões montanhosas, mantendo-se a previsão de temperaturas máximas elevadas durante os próximos dias.