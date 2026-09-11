Região investe quase 250 mil euros no Festival Colombo 2026

O Governo Regional investe 247.100 euros na edição deste ano do Festival Colombo, que decorre na ilha do Porto Santo entre 17 e 20 de Setembro, revelou hoje o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, na apresentação oficial do evento que decorreu na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro.

Trata-se um aumento de mais 43 mil euros face à edição do ano passado, fruto da inclusão de várias novidades este ano, caso de um espectáculo circense, além do reforço da dinamização do evento.

Em termos de ocupação hoteleira na Ilha Dourada, estima-se um valor idêntico ao do ano passado, na ordem dos 93%, considerada "bastante elevada" e "em linha com a do ano anterior".

O dia 17 tem como ponto alto a recriação do desembarque de Cristóvão Colombo na Santa Maria, com o Teatro Avesso, a Cenas Ilimitadas e a Escola Secundária do Porto Santo. Como novidade, há a estreia do espectáculo de arte circense '(EU)phoria', nos dias 17 e 18, e mantém-se, pelo terceiro ano, o torneio de tiro com arco de Cristóvão Colombo.

No total, são cerca de 58 actuações, desde 25 musicais, a 16 de dança e 11 de outras vertentes, como fogo, teatro de rua e malabarismo, além de três concertos (18, 19 e 20 de Setembro) e cortejos diários pela cidade. A gastronomia e o artesanato mantêm lugar de destaque, com seis espaços de restauração e sete tendas de artesanato.

O programa inclui ainda parcerias culturais, como uma mostra fotográfica da Direcção Regional dos Arquivos, Bibliotecas e do Livro sobre os concelhos da Madeira e actividades na Biblioteca Municipal, e o envolvimento de alunos da Escola Básica e Secundária Francisco Freitas Branco na Alameda do Infante D. Henrique. Fora do recinto principal, destacam-se a nona edição do Colombo's Golf Trophy (18 e 19) e o festival de cocktails da Associação de Barmen da Madeira, no dia 19.

O evento terá ainda transmissão em directo através do canal da Minha Terra.

Sobre o festival

Evocar os Descobrimentos é o principal mote que atrai, todos os anos, centenas de visitantes, que procuram assistir ao Festival Colombo, no Porto Santo.

Com a participação de alunos e professores das escolas locais, o festival começa com a chegada de Cristóvão Colombo à Ilha Dourada, sendo recebido por um mercado quinhentista.

O festival conta com dramatizações, encenações, acrobacias e malabarismos e com animação constante nas ruas da cidade, onde as vestes da época se misturam com as dos visitantes.