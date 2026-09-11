Mais edifícios e fogos licenciados no 1.º semestre, mas construção concluída na Madeira recua

A Madeira licenciou 330 edifícios no 1.º semestre de 2026, mais 19,1% do que no mesmo período do ano passado, quando tinham sido licenciados 277. Os dados mostram, contudo, uma evolução diferente no número de edifícios e fogos efectivamente concluídos, que registaram quebras homólogas.

Do total de obras de edificação e demolição licenciadas entre Janeiro e Junho, 246 correspondiam a construções novas, representando 74,5% do total. Destas, 225 tinham como destino a habitação familiar, ou seja, 91,5%.

O licenciamento de novas construções habitacionais traduziu-se em 718 fogos, mais 27,5% do que os 563 licenciados no 1.º semestre de 2025. O crescimento representa mais 155 fogos autorizados face ao período homólogo.

Apesar do aumento dos novos licenciamentos, os dados relativos às obras concluídas apresentam uma evolução negativa. No 1.º semestre de 2026 foram concluídos 188 edifícios, menos 1,6% do que no mesmo período de 2025.

A maioria dos edifícios concluídos correspondia a construções novas destinadas a habitação familiar: 138 edifícios, ou 73,4% do total.

A quebra é mais expressiva quando se considera o número de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar. Entre Janeiro e Junho foram concluídos 414 fogos, menos 16,5% do que os 496 registados no 1.º semestre de 2025, uma redução de 82 habitações.