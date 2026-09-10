260 mil euros para manter Centro Comunitário

O Município de Santa Cruz vai assegurar a continuidade do Centro Comunitário da Achada do Barro – José Jesus Reis, em Santo António da Serra, através de um contrato-programa com a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau.

O apoio municipal poderá atingir os 260 mil euros nos anos de 2026 e 2027, à razão de 130 mil euros por ano.

A funcionar desde Setembro de 2025, o Centro Comunitário disponibiliza actividades dirigidas sobretudo à população adulta e idosa, nas áreas da animação sociocultural, estimulação cognitiva, actividade física, música, informática, expressão artística e convívio.

A resposta conta actualmente com 35 inscritos e pretende chegar progressivamente a mais de 40 participantes, promovendo o envelhecimento activo, o bem-estar e a inclusão social em Santo António da Serra.