PSP e SESARAM promovem o 1.º Encontro “Segurança e Saúde”

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), em colaboração com o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), promove, amanhã, na sede do Comando Regional da PSP, o 1.º Encontro "Segurança e Saúde".

Trata-se de uma iniciativa organizada no âmbito das celebrações do 148.º Aniversário do Comando Regional da Madeira da PSP, que "pretende constituir-se como um espaço de reflexão, sensibilização e partilha de conhecimentos sobre a prevenção e gestão de situações de violência em contexto de saúde, reforçando simultaneamente a articulação entre as forças de segurança e os profissionais e instituições do setor da saúde", refere uma nota de imprensa da PSP.

A sessão de abertura está prevista para as 09h15, seguindo-se, entre as 09h30 e as 12h30, a palestra subordinada ao tema “Violência na Saúde: Prevenir para Cuidar”, ministrada pelo subintendente Jorge Pimenta, coordenador do Gabinete de Segurança do Serviço Nacional de Saúde.

Este encontro contará com a presença de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, tal como polícias de várias especializações e serviços da PSP.

"Ao longo da sessão serão abordadas, entre outras matérias, estratégias de prevenção da violência, os conceitos jurídicos associados ao fenómeno da violência contra profissionais de saúde e a capacitação dos profissionais para uma atuação adequada perante episódios de violência", revela a nota de imprensa do Comando Regional da Madeira da PSP, que com esta acção "reafirma o seu compromisso com uma estratégia de segurança assente na prevenção, formação e cooperação interinstitucional, contribuindo para uma resposta mais preparada e articulada perante fenómenos de violência dirigidos aos profissionais de saúde".