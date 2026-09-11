EEA Grants na Madeira a 15 de Outubro para apresentar novo ciclo de 126,3 milhões de euros

A Madeira recebe, a 15 de Outubro, uma das etapas do EEA Grants Roadshow 2026, iniciativa que percorre seis regiões do país para apresentar as oportunidades do novo ciclo de financiamento dos EEA Grants, que disponibiliza uma dotação global de 126,3 milhões de euros para Portugal entre 2021 e 2028.

A passagem pela Região pretende aproximar os programas de financiamento das entidades madeirenses interessadas em desenvolver projectos nas áreas abrangidas pelos quatro programas actualmente definidos: Crescimento Azul, Transição Verde, Combate à Violência Doméstica e de Género e Cultura.

O roadshow inclui informação sobre as prioridades de intervenção e as oportunidades de financiamento, mas também contacto directo com os quatro Operadores de Programa, estando previstas reuniões bilaterais com entidades interessadas em apresentar ou desenvolver projectos.

A iniciativa dirige-se a um conjunto alargado de potenciais promotores e parceiros na Madeira, incluindo entidades públicas e privadas, autarquias, instituições de ensino superior e investigação, empresas, organizações da sociedade civil e entidades do sector cultural.

Para João Figueiredo, coordenador da Unidade Nacional de Gestão dos EEA Grants Portugal, o novo ciclo constitui uma oportunidade para "aprofundar a cooperação e gerar impacto duradouro no País". O responsável salienta que o objectivo do Roadshow passa por aproximar os EEA Grants dos territórios e facilitar o contacto entre os Operadores de Programa e as entidades capazes de transformar as oportunidades de financiamento em projectos concretos.

A sessão na Madeira integra um calendário que começa a 30 de Setembro, no Norte, seguindo-se os Açores, a 8 de Outubro, a Madeira, a 15 de Outubro, Lisboa e Vale do Tejo, a 23 de Outubro, o Alentejo, a 28 de Outubro, e o Algarve, a 29 de Outubro.

O EEA Grants Roadshow 2026 é promovido pela Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (UNG-MFEEE), em coorganização com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e os Governos Regionais dos Açores e da Madeira.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia. A informação sobre o programa e as inscrições para a etapa da Madeira será disponibilizada através dos EEA Grants Portugal.

Os EEA Grants resultam do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, através do qual a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega contribuem para reduzir as disparidades económicas e sociais na Europa e reforçar as relações bilaterais com os Estados beneficiários. Para o período 2021–2028, Portugal dispõe de uma dotação global de 126,3 milhões de euros.