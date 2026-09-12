Coreia do Norte lança um míssil em direcção ao mar do Japão

A Coreia do Norte lançou um míssil em direção ao mar do Japão, também conhecido como mar do Leste, segundo indicou o Exército sul-coreano.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul detetou o lançamento de um projétil "não identificado" apontando diretamente para Pyongyang, de acordo com as informações da agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A agência divulgou o anúncio às 05:46 de sábado hora de Seul, noite de hoje em Portugal, sem que as autoridades japonesas, por sua vez, se tenham pronunciado até ao momento.

O lançamento ocorre depois de, em meados de agosto passado, a Coreia do Norte ter feito o mesmo com uma salva de mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar do Japão, após as manobras militares conjuntas de Seul e Washington e apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado ordem de reduzir tais exercícios num gesto para o líder norte-coreano, Kim Jong Un.