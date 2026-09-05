Acoustic Junkies já animam o MEO Sons do Mar

Os Acoustic Junkies já subiram ao palco do Parque de Santa Catarina, no Funchal, para abrir o segundo e último dia do MEO Sons do Mar.

Formada em 2012, a banda madeirense apresenta um repertório de covers e temas originais, com influências pop/rock. Actualmente, o grupo é composto por cinco elementos: Duarte Ferreira, na voz; João Silva, na guitarra acústica e eléctrica; Marco Panamá, na bateria; Pedro Pereira, no baixo; e Roberto Vasconcelos, na guitarra acústica e eléctrica.

Depois de uma primeira noite marcada pelas actuações de Elisa e Bárbara Tinoco, os Acoustic Junkies abrem o palco, antes do concerto de Nininho Vaz Maia, um dos momentos mais aguardados da noite.

O DJ Bibox ficará responsável pelo encerramento do festival.