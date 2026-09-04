Portas abertas para o primeiro dia do Meo Sons do Mar

As portas do Parque de Santa Catarina já estão abertas para o primeiro dia do MEO Sons do Mar. Aos poucos, o recinto começa a ganhar movimento e o ambiente de festival começa a compor-se, com festivaleiros de diferentes idades a chegar para uma noite dedicada à música.

Antes mesmo da abertura das portas, já se tinha formado uma pequena fila junto às entradas, sinal da expectativa para o arranque desta edição.

Entre grupos de amigos, casais e famílias, a diversidade de idades marca desde cedo a afluência ao recinto, que deverá ganhar maior intensidade ao longo das próximas horas.

A primeira actuação está prevista para as 20 horas, com a artista madeirense Elisa. Às 22 horas, o palco recebe Bárbara Tinoco, um dos grandes destaques da noite. Depois do concerto, haverá um espectáculo pirotécnico, seguindo-se, à meia-noite, a actuação do DJ Kali.