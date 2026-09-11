Pelo menos 44 feridos em descarrilamento de comboio no norte de França

Pelo menos 44 pessoas ficaram hoje feridas após o descarrilamento do comboio regional que fazia o percurso entre as cidades de Rouen e Caen, no norte de França, adiantaram as autoridades francesas.

A Procuradoria de Rouen anunciou que uma passageira de 18 anos teve de ser retirada com caráter de urgência absoluta, enquanto os outros 43 feridos foram assistidos em situação de urgência relativa.

Segundo a mesma fonte, os primeiros polícias a chegar ao local realizaram testes de deteção de substâncias proibidas ao maquinista do comboio. Todos os resultados foram negativos.

A polícia judiciária de Rouen assumiu a investigação para determinar as causas do acidente e dos ferimentos graves.

O comboio regional TER, que transportava 186 passageiros no percurso Rouen-Caen, descarrilou por volta das 19:45 (18:45 em Lisboa) entre Tourville e Elbeuf-Saint-Aubin, na altura do município de Cléon, no departamento de Seine-Maritime.

Em declarações à estação pública Ici, Louis, de 24 anos, contou que, ao início, sentiu solavancos que lhe pareceram normais, mas "dois ou três segundos depois, a situação tornou-se cada vez mais intensa".

"Já não me conseguia manter no assento, tive de me segurar no banco da frente. Começámos a descarrilar, os vidros rebentaram parcialmente, principalmente na parte da frente do vagão. Pedras da estrada voaram para dentro do vagão. Havia cacos de vidro por todo o lado (...) Ainda estou a tremer", relatou.