Sanas denuncia incúria de nadador que colocou vidas em perigo no mar de São Jorge

O presidente da organização de socorro no mar Sanas, Frederico Rezende, denunciou, esta manhã, através de nota de imprensa, "mais uma incúria de um nadador" que, ontem à tarde, junto às piscinas de São Jorge, "se arriscou no mar do Norte, colocando a sua vida em risco bem como as vidas das equipas de resgate".

De acordo com a mesma fonte, pntem, pelas 18h36, a estação salva vidas do Sanas do Porto Moniz recebeu informação que eventualmente estaria uma pessoa em dificuldades no mar em frente às piscinas de São Jorge. Pelas 18h42 foi confirmada a situação e, entretanto, já se tinham iniciado de imediato os procedimentos para colocação na água da embarcação salva-vidas da estação do Porto Moniz, única na costa Norte da ilha da Madeira.

Ao mesmo tempo, em terra, um profissional do Sanas deu indicações ao náufrago dos procedimentos a ter, nomeadamente que se afastasse da costa e que saísse para o mais longe possível da zona de rebentação, monitorizando o mesmo, até que a embarcação chegasse ao local. A vitima acabaria por ser recolhida pela embarcação do Sanas pouco tempo depois, sem sinais de hipotermia nem de qualquer tipo de ferimento, tendo sido evacuada através do cais do Porto Moniz.

Segundo Frederico Rezende, a situação "poderia ter acabado mal", e tal foi evitado graças à "perfeita e excelente articulação das entidades de Protecção Civil da Região" e ao "incansável comprometimento de missão dos operacionais da estação do Sanas do Porto Moniz".