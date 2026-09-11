Pelo menos cinco pessoas morreram em acidente com autocarro neerlandês na Suíça

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas na sequência do acidente com um autocarro neerlandês na Suíça, disseram hoje as autoridades policiais do cantão de Graubunden.

O autocarro de transporte de turistas neerlandês capotou na tarde de quinta-feira entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão de Graubunden, leste da Suíça, mobilizando equipas de resgate para o local.

Três pessoas permaneciam em estado grave no hospital, segundo a polícia.

As autoridades indicaram ainda que o autocarro transportava 45 adultos quando se despistou e tombou.

A polícia está a investigar as causas do acidente.

Uma porta-voz da ANVR, uma associação neerlandesa do setor do turismo, disse ao jornal Blick que os passageiros eram neerlandeses.

Um porta-voz da polícia afirmou que o autocarro colidiu com a barreira de proteção tendo tombado de imediato.

A Oad, agência de viagens responsável pela excursão, declarou em comunicado estar "profundamente chocada e devastada com o trágico acidente de autocarro".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos indicou que ainda é cedo para determinar o número de vítimas.

O Presidente suíço, Guy Parmelin, afirmou que as autoridades suíças vão garantir uma "investigação abrangente e minuciosa" sobre o acidente.