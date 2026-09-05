Condutor ferido em despiste em Machico

Um jovem de 28 anos ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido esta madrugada, na Rua da Ribeira, em Machico, próximo ao Centro de Saúde.

O acidente aconteceu cerca da 01h20, quando o condutor perdeu o controlo da viatura, que acabou por embater no varandim de protecção da Ribeira de Machico.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local. O jovem apresentava escoriações e foi socorrido e transportado para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Machico.