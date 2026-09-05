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Condutor ferido em despiste em Machico

Jovem de 28 anos despistou-se contra o varandim da ribeira

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foto OD

Um jovem de 28 anos ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido esta madrugada, na Rua da Ribeira, em Machico, próximo ao Centro de Saúde.

O acidente aconteceu cerca da 01h20, quando o condutor perdeu o controlo da viatura, que acabou por embater no varandim de protecção da Ribeira de Machico.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local. O jovem apresentava escoriações e foi socorrido e transportado para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Machico.

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